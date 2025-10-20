Раскрыта неожиданная польза газированной воды
Исследователи сравнили этот эффект с изменениями, наблюдаемыми во время гемодиализа: и там, и в случае газированной воды повышенный уровень CO? стимулирует клеточный метаболизм. Хотя снижение сахара в крови оказалось небольшим, механизм показывает, что углекислый газ может играть роль в регуляции энергетического обмена.
Авторы подчеркивают, что газированная вода не является средством для похудения, но может вызывать легкое чувство насыщения и кратковременно снижать уровень глюкозы. Ученые считают, что этот эффект заслуживает дальнейшего изучения — особенно в контексте профилактики метаболических нарушений.
Иллюстрация к статье:
