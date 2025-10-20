Фолиевую кислоту будут добавлять в хлеб

Власти Великобритании собираются добавлять фолиевую кислоту в хлеб, который продаётся населению. Как ожидается, это должно предотвратить ежегодное появление на свет десятков детей с опасными для их жизни врождёнными дефектами.Британский хлеб будет обогащен фолиевой кислотой, как заявили в местном Минздраве. Этот шаг обсуждался на протяжении десятилетий, и теперь чиновники всё-таки согласны с тем, что фолиевая кислота в хлебе может предотвращать развитие врождённых дефектов у десятков детей ежегодно. Сообщается, что её будут добавлять во всю белую и коричневую муку после принятия соответствующего постановления.Синтетическая версия витамина фолиевой кислоты представляет собой питательное вещество, которое помогает вырабатывать в организме здоровые эритроциты. Фолиевая кислота содержится в зелёных овощах вроде брокколи и брюссельской капусты, но беременным требуется значительно более высокая доза. Нехватка фолиевой кислоты связана с дефектами нервной трубки, включая расщепление позвоночника, при котором эта часть тела ребёнка не развивается должным образом в утробе матери и может привести к параличу.К другим патологиям относятся анэнцефалия, когда ребёнок появляется на свет без части мозга и черепа, что часто заканчивается смертью. Ещё в 2006 году ведущие британские ученые заявили, что местная мука должна обязательно обогащаться фолиевой кислотой, но правительство вплоть до последних недель так до этого и не созрело.

