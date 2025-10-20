Назван завтрак, полезный для снижения уровня холестерина

Употребление некоторых продуктов медики связывают со снижением высокого уровня холестерина в крови, опасного для здоровья сердечно-сосудистой системы.Наличие высокого уровня холестерина означает подверженность человека закупорке кровеносных сосудов. Последствиями этого могут стать серьезные нарушения, включая сердечные приступы и инсульты.Известно, что пищевые привычки людей тесно ассоциируются с содержанием холестерина в крови – его высоким уровнем или, наоборот, с нормализацией. Одним из диетических компонентов, который эффективно содействует снижению избыточного холестерина, является растворимая клетчатка – об этом в интервью изданию Express рассказал эксперт по питанию Сас Парсад.По словам специалиста, завтрак, насыщенный растворимой клетчаткой, очень полезен для снижения высокого уровня холестерина в крови.Парсад объяснил, что потребление растворимой клетчатки повышает уровень ЛПВП – «хорошего» холестерина из липопротеинов высокой плотности. Данный тип холестерина помогает поглощать частицы «плохого» холестерина (ЛПНП) и доставлять его в печень, чтобы организм мог от него избавиться. Именно «плохой» холестерин накапливается в кровеносных артериях и сосудах, повышая риск инфарктов и инсультов.Сас Парсад напомнил, что взрослые люди должны съедать не менее 20-35 граммов клетчатки в день (хотя многие не дотягивают до этой нормы). Эксперт заметил, что растворимая клетчатка улучшает здоровье кишечника, которое имеет решающее значение для поддержания уровня холестерина.«Полезные бактерии в кишечнике поддерживают разнообразный и сбалансированный микробиом, что крайне важно для здорового уровня холестерина».Специалист уточнил, что данный тип клетчатки содержится во многих фруктах и овощах, овсе, ячмене, цельном зерне и бобовых.«Растворимая клетчатка способна связывать холестерин в пищеварительной системе и выводить его из организма до того, как он начнет циркулирует по телу, вызывая проблемы», - добавил он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки