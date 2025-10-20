Россиянам рассказали о значении сильной тяги к сладкому

Сильная тяга к сладкому может быть сигналом организма о дефиците магния или хрома. Об этом рассказала врач-терапевт, доцент БГМУ Регина Садикова.«Если человек часто жаждет сладкого, это может свидетельствовать о дефиците магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга», — отметила она.По словам Садиковой, кишечные бактерии влияют на вкусовые предпочтения через рецепторы и нервные сигналы. Для нормализации тяги к определенным продуктам рекомендуется полноценное питание, богатое клетчаткой, а также включение в рацион пробиотиков и пребиотиков, которые помогают восстановлению работы кишечника.

