Россиянам рассказали о значении сильной тяги к сладкому
«Если человек часто жаждет сладкого, это может свидетельствовать о дефиците магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга», — отметила она.
По словам Садиковой, кишечные бактерии влияют на вкусовые предпочтения через рецепторы и нервные сигналы. Для нормализации тяги к определенным продуктам рекомендуется полноценное питание, богатое клетчаткой, а также включение в рацион пробиотиков и пребиотиков, которые помогают восстановлению работы кишечника.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий