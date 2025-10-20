Интернет помогает пожилым людям сохранить память

Как недавно выяснили китайские ученые, когнитивные способности у людей старше 60 лет, пользующихся интернетом, выше на 8-10%, а риск депрессии - ниже. Результаты их исследования прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.Китайские ученые проанализировали данные почти 9,5 тысячи человек старше 60 лет - участников национального исследования CHARLS.Выяснилось, что у тех, кто пользуется интернетом, когнитивные способности выше на 8-10%. А риск депрессии при этом, наоборот, ниже почти на 20%.Однако такой эффект был заметен только у активных пользователей - тех, кто общается, ищет информацию, учится новому. Пассивное же пролистывание ленты не влияло на мозг.«Для пожилых людей интернет - вовсе не угроза, а способ сохранить память, внимание и чувство связи с миром. Он помогает дольше оставаться ментально активными - если использовать с умом. Главное, не пропустить признаки цифровой зависимости. Это уже опасно», — прокомментировала Зухра Павлова.

