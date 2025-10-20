Офтальмолог назвала основные причины ощущения песка в глазах

Ощущение инородного тела или песка в глазах — частая жалоба, с которой пациенты приходят к офтальмологу. О том, почему может появляться этот неприятный симптом, рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.По словам специалиста, вместе с ощущением песка обычно отмечаются жжение, сухость, покраснение и ощущение усталости глаз. Обычно эти симптомы связаны с воспалением или раздражением слизистой оболочки глаза, чаще всего, из-за синдрома сухого глаза.«Развитие этого синдрома может быть связано с нарушением состава или количества слезной жидкости. Причины этой патологии могут быть разными: нарушение работы мейбомиевых желез, воспаление слезных протоков, гормональные изменения или длительной зрительной нагрузка, например при работе в офисе», — пояснила Миргородская.Нередко неприятные ощущения провоцируют контактные линзы при нарушении правил их ношения, хранения или обработки.Схожие симптомы наблюдаются и при инфекционных или аллергических заболеваниях глаз, таких как конъюнктивит, блефарит и кератит. В таких случаях добавляются зуд, покраснение, слезотечение и повышенная чувствительность к свету. Кроме того, чувство песка в глазах может быть связано с лагофтальмом — состоянием, при котором веки не смыкаются полностью.По словам офтальмолога, иногда причина дискомфорта кроется в побочном действии некоторых медикаментов — глазных капель, антигистаминных или гормональных средств. Также неприятные ощущения могут быть следствием попадания пыли, мелких частиц или микроповреждений поверхности глаза.«Если чувство песка не проходит в течение нескольких дней, важно не заниматься самолечением, а обратиться к офтальмологу. Только врач сможет точно определить причину и подобрать адекватное лечение», — подчеркнула Миргородская.Она добавила, что своевременная диагностика помогает избежать осложнений, сохранить зрение и предотвратить развитие хронических заболеваний глаз. Регулярные профилактические осмотры особенно важны для тех, кто много времени проводит за экраном, пользуется линзами или часто испытывает усталость глаз.

