Россиян предупредили о скрытой опасности горячих напитков
«При температуре напитка выше 60-65 градусов происходит термическое повреждение слизистой. Это выражается не только в кратковременном ожоге и дискомфорте, но и в микротравмах, которые не всегда заметны. Постепенные регулярные повреждения могут приводить к хроническим воспалительным процессам», — сообщил Коньков.
Терапевт добавил, что многократное воздействие горячих напитков может увеличивать вероятность развития эзофагита — воспаления слизистой пищевода. Он отметил, что в долгосрочной перспективе такие повреждения считаются фактором риска для более серьезных заболеваний, в том числе онкологических.
«Что касается желудка, слишком горячая жидкость может провоцировать раздражение слизистой и усугублять течение хронических гастритов или язвенной болезни», — рассказал Коньков.
Терапевт рекомендовал не пить чай или кофе сразу после заваривания — дать напитку остыть хотя бы четыре-пять минут, избегать привычки «обжигающего глотка» на холоде, а также обращать внимание на индивидуальную чувствительность: если даже при умеренно горячем напитке возникает неприятное ощущение жжения, стоит подождать, пока он станет чуть прохладнее.
«Таким образом, важно помнить: согреться горячим напитком можно и без вреда для здоровья, если соблюдать разумную осторожность», — заключил Коньков.
