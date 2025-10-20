CM: скрытый жир внутри живота и печени может повредить артерии

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Макмастера, показало, что скрытый жир глубоко в животе и печени может незаметно повреждать артерии даже у людей, которые кажутся здоровыми.Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Medicine, ставят под сомнение устоявшуюся зависимость от индекса массы тела (ИМТ) как меры ожирения и предлагают новый взгляд на то, как скрытый жир способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Известно, что висцеральный жир (тот, который обволакивает внутренние органы) и печеночный жир (жир, хранящийся в печени) повышают риск развития диабета 2 типа, повышенного кровяного давления и сердечных заболеваний, но их влияние на здоровье артерий изучено меньше.Используя современные методы МРТ и данные более 33 000 взрослых жителей Канады и Великобритании, исследователи обнаружили, что висцеральный и печеночный жир тесно связаны с утолщением и закупоркой сонных артерий шеи. Эти артерии снабжают кровью мозг, и их сужение является ключевым предиктором инсульта и инфаркта.«Это исследование показывает, что даже с учетом традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как холестерин и артериальное давление, висцеральный и печеночный жир по-прежнему способствуют повреждению артерий», - говорит соавтор исследования Рассел де Соуза из Университета Макмастера. «Эти результаты — сигнал тревоги как для врачей, так и для общественности».Исследовательская группа проанализировала данные двух основных когорт: Канадского альянса за здоровое сердце и разум (CAHHM) и Британского биобанка, используя МРТ для оценки распределения жира и состояния артерий. Они обнаружили, что висцеральный жир был устойчиво связан с образованием бляшек в сонных артериях и утолщением стенок артерий, в то время как печеночный жир показал более слабую, но всё же значимую связь. Важно отметить, что эта связь сохранялась даже после того, как исследователи внесли поправки на образ жизни и факторы риска, связанные с метаболизмом.Последствия этого весьма обширны. Для врачей это подчёркивает необходимость не ограничиваться ИМТ и окружностью талии, а учитывать оценку распределения жира на основе визуализации. Для людей среднего возраста это напоминание о том, что скрытый жир, а не только видимый вес, может незаметно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.«Не всегда можно определить по внешнему виду человека, есть ли у него висцеральный или печеночный жир», — говорит соавтор исследования Соня Ананд из Университета Макмастера. «Этот вид жира метаболически активен и опасен; он связан с воспалением и повреждением артерий даже у людей без видимого избыточного веса. Вот почему так важно переосмыслить наши методы оценки ожирения и риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки