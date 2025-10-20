Врач пояснил, почему у подростков стала чаще болеть голова

Подростковый возраст – непростое испытание для организма этого поколения. Проблем в этом возрасте немало. Ко всему прочему, они стали испытывать первичные головные боли почти так же часто, как взрослые, рассказал Василий Плотников, невролог, эпилептолог Lahta Clinic.Врач отмечает, что у подростков доля первичных головных болей составляет около 60-70 процентов от всего числа обращений к неврологу. Это примерно такие же пропорции, как и у взрослых. Первичными называют головную боль мышечного напряжения, мигрень и несколько видов более редких головных болей.Причём, самой распространённой остаётся головная боль напряжения, она чаще всего провоцируется напряжением и спазмом мышц головы, шеи и плеч. Подростки сегодня мало двигаются, но много времени проводят в статичном положении – на уроках, дома за компьютером и домашними заданиями. Плюс неправильная осанка – и в итоге нарушение кровообращения мозга, напряжение мышц и прочие неприятные симптомы.Это ещё и период бурного полового созревания, при котором нередко возникают мигрени с мучительными болями. Не исключено и влияние таких факторов как нарушение режима сна, умственная перегрузка, кофеин или алкоголь, отиты и прочие проблемы, которые вызывают вторичные головные боли. Наконец, 1% случаев даёт такие заболевания как повышение внутричерепного давления или опухоль мозга. Только врач может поставить конкретный диагноз и назначить лечение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки