Мужчинам назвали неочевидную причину постоянной усталости

Уролог-андролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский назвал первые признаки низкого уровня тестостерона у мужчин.Одним из неочевидных симптомов дефицита тестостерона у мужчин Журавский назвал постоянную усталость и недостаток энергии. По его словам, сильнее всего это проявляется в повседневных делах: например, раньше мужчина с нетерпением ждал выходных, чтобы встретиться с друзьями и поехать за город, а сейчас проводит субботу и воскресенье на диване — без сил, интереса и мотивации что-то делать.«Вопреки популярному заблуждению, тестостерон отвечает не только за интимную сферу жизни мужчины, но и влияет на общий уровень активности, выносливость, настроение», — объяснил врач.Еще одним признаком дефицита тестостерона являются перепады настроения, когда вспышки раздражительности сменяются периодами апатии и даже депрессивными эпизодами. Дефицит гормона делает мужчину нервным, тревожным, а порой и капризным, подчеркнул врач.Кроме того, из-за недостаточной выработки тестостерона у мужчин нередко ухудшается память и способность к концентрации: становится сложнее анализировать и запоминать новую информацию, а также фокусироваться на работе.Также, по словам Журавского, при недостатке тестостерона у мужчины неизбежно возникнут проблемы с сексуальным влечением, либидо и эректильной функцией. Особенно должно насторожить снижение числа спонтанных эрекций и эрекций после пробуждения.

