Врач Самкова: наращивание мышечной массы помогает при остеопорозе

Остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и слабыми из-за потери плотности. Главным инструментом борьбы с ним является физическая активность, рассказала врач-ревматолог научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Самкова.«Остеопороз мы можем только замедлить, остановить или вылечить его нельзя. Цель профилактики — предотвратить падения и переломы. Для этого нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Важно, чтобы пациент тренировался. Если у него слабые кости, сильные мышцы помогут удержать их при падении. Кроме того, регулярные тренировки делают человека более сгруппированным и гибким, что снижает риск падений», — объяснила доктор.По словам врача, главная опасность остеопороза — переломы.«Самые грозные осложнения остеопороза — компрессионный перелом тел позвонков и перелом шейки бедра. Перелом позвонков есть у 16% всех больных остеопорозом. Проблема заключается в том, что остеопороз долгое время протекает незаметно. Чаще всего страдают тела позвонков. Единичный компрессионный перелом позвонка, при котором тело позвонка сдавливается и уменьшается в высоте, может протекать бессимптомно, а болевой синдром в спине развивается, когда происходят переломы нескольких позвонков», — заметила Самкова.

