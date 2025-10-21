Врач Самкова: наращивание мышечной массы помогает при остеопорозе
«Остеопороз мы можем только замедлить, остановить или вылечить его нельзя. Цель профилактики — предотвратить падения и переломы. Для этого нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Важно, чтобы пациент тренировался. Если у него слабые кости, сильные мышцы помогут удержать их при падении. Кроме того, регулярные тренировки делают человека более сгруппированным и гибким, что снижает риск падений», — объяснила доктор.
По словам врача, главная опасность остеопороза — переломы.
«Самые грозные осложнения остеопороза — компрессионный перелом тел позвонков и перелом шейки бедра. Перелом позвонков есть у 16% всех больных остеопорозом. Проблема заключается в том, что остеопороз долгое время протекает незаметно. Чаще всего страдают тела позвонков. Единичный компрессионный перелом позвонка, при котором тело позвонка сдавливается и уменьшается в высоте, может протекать бессимптомно, а болевой синдром в спине развивается, когда происходят переломы нескольких позвонков», — заметила Самкова.
