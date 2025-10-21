Эксперт рассказал о важности физических упражнений при остеопорозе
«Остеопороз мы можем только замедлить, остановить или вылечить его нельзя. Цель профилактики — предотвратить падения и переломы. Для этого нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Важно, чтобы пациент тренировался», — поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт отметила, что сильные мышцы помогут предотвратить перелом слабых костей. Кроме того, регулярные тренировки делают человека более сгруппированным и гибким, что снижает риск падений в принципе.
Самкова напомнила о главных осложнениях остеопороза — компрессионном переломе тел позвонков и переломе шейки бедра. При болезни чаще всего ломается тело позвонка, которое сдавливается и уменьшается в высоте. При этом болевой синдром может не появиться, пока не пострадает несколько позвонков.
Журнал Medical Xpress 13 октября сообщил, что скованность в коленях, ноющие боли в бедрах и хроническая боль в суставах часто воспринимаются как неизбежная часть старения. Хотя остеоартрит — наиболее распространенное заболевание суставов в мире. Эксперты утверждают, что методы его лечения и профилактики сильно отстают от научных данных.
