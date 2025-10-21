Врач назвал полезный для сердечно-сосудистой системы фрукт

Хурма — это полезный фрукт, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.Он уточнил, что она богата калием и магнием, которые необходимы для нормальной работы сердца. Кроме того, хурма содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и снижающие риск развития сердечных заболеваний.«Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу», — добавил он в беседе с «Газетой.Ru».По словам эксперта, она наполнена витаминами (А, С, группы В), минералами (калий, магний, кальций) и клетчаткой. Клетчатка улучшает пищеварение, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень холестерина. В 100 г хурмы содержится значительное количество калия (до 180 мг), который регулирует водно-солевой баланс и поддерживает работу сердца и мышц.Также Белоусов сказал, что в хурме присутствуют магний, кальций, железо и марганец в легкоусвояемой форме. Антиоксиданты, такие как танины, катехины и антоцианы, обладают противовоспалительными и противомикробными свойствами, а также потенциально могут защищать от развития опухолей. Все эти вещества важны для поддержания здоровья сердца и сосудов.Врач порекомендовал употреблять один или два плода хурмы в день, лучше в сочетании с другими продуктами, например с творогом, орехами, или в качестве десерта после еды. Он также призвал помнить об индивидуальных особенностях организма и избегать переедания, особенно незрелой хурмы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки