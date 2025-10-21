Раскрыты тревожные признаки абьюзера

Мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях.Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.Другие рассказали, что для них тревожным сигналом стали попытки партнеров отрезать их от привычного окружения.Один из пользователей рассказал, что его бывшая девушка начала проявлять эмоциональное насилие, сравнивая его с предыдущими партнерами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки