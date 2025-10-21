Как просыпаться без тяжести: пять вечерних привычек для легкого утра

Насмотришься этих продуктивных видео, а потом так хочется по утрам просыпаться с легкостью и бодростью. Вот только вместо этого чаще мы получаем свинцовую голову и руки с ногами, которые даже разгибаться не хотят, а дело все в сосудах и густой крови. О том, как наконец-то привести ночной отдых в порядок, рассказывает автор канала «Большое сердце».Забудьте про жареное мясо перед сном. Это в молодости можно было вечерком посидеть с шашлычком, а потом заснуть младенческим сном, вот только это и есть главный враг сосудов. А если желание поесть мясо непреодолимо, то берите тушеное или запеченное.Пару минут уделяем массажу. Начинаем с ног, затем проходимся по рукам и плечам, а особое внимание уделяем икрам, ведь именно они толкают нашу кровь вверх каждую минуту.Не забываем про прогулки. Даже получаса будет достаточно, чтобы успокоить сердце. Вам не нужно никуда торопиться, просто ходите в спокойном и размеренном темпе.А еще можно попробовать спать с валиком под коленками. На него даже денег тратить не нужно: возьмите обычное полотенце да скатайте его в рулетик. Так и ноги перестанут неметь, и кровь поймет, что ей пора разгущаться.А еще не надо пытаться залить в себя литровый кувшин воды перед сном, лучше это делать постепенно в течение дня. График простой: каждые два часа выпиваем по стаканчику, перед сном хватит только пары глотков.

