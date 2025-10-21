Начните день правильно: от каких продуктов стоит отказаться после 55 лет

С возрастом принципы здорового питания требуют пересмотра. То, что казалось безобидным завтраком, может навредить организму после 55 лет. В этом возрасте день надо начинать с правильных продуктов, чтобы поддерживать здоровье и избегать обострения хронических заболеваний.Начинать день с завтрака, состоящего из быстрых углеводов, нельзя. Хлопья и мюсли содержат много сахара. Они дают кратковременный заряд энергии, но уже через пару часов вы снова захотите есть. Сладкая выпечка, булки и пирожки нанесут двойной удар организму. Избыток сахара и промышленных жиров может провоцировать развитие инсулинорезистентности и диабета 2-го типа.Колбасные изделия — еще один неподходящий вариант. Ветчина, сосиски и бекон тяжело перевариваются желудком, что приводит к дискомфорту, запорам и газообразованию. Свежевыжатые соки, о пользе которых трубили из каждого утюга, не так уж и полезны. Если выпить их натощак, то резко повысится уровень глюкозы в крови.Ни в коем случае нельзя сочетать молочку с кислыми фруктами, например, апельсинами или киви. Такое сочетание может нарушить пищеварение, поясняет канал «Академия вкуса».Что же выбрать для полезного завтрака? Диетологи советуют есть по утрам каши из цельного зерна, яйца, творог, тосты с сыром, отварную курицу или индейку, а также овощи и фрукты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки