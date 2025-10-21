Гипертония: 56% людей могут страдать от «тихого убийцы», но не знать об этом — признаки
Высокое кровяное давление или гипертонию часто называют «тихим убийцей» из-за его способности тихо сеять хаос в ваших артериях.
"Состояние может подвергнуть вас риску серьезных проблем со здоровьем, не вызывая много тревожных звоночков. Опросы показывают, что только 45 процентов населения проверяли уровень артериального давления за последние 12 месяцев. Это оставляет 56 процентов людей, которые не знают свои цифры артериального давления. Они могут страдать от этого состояния по незнанию", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Хотя кровяное давление редко вызывает настораживающие признаки, кардиолог сообщает о некоторых симптомах, которые могут возникнуть.
Контрольные признаки, которые следует заметить, включают:
Затуманенное зрение
носовые кровотечения
Сбивчивое дыхание
Боль в груди
Головокружение
Головные боли
Хотя любой из этих признаков может указывать на гипертонию, многие пациенты с этим состоянием «чувствуют себя хорошо», поэтому важно измерять давление хотя бы 1 раз в год.
