Как быть бодрым всю рабочую неделю: 5 рабочих советов

Усталость к среде, разбитость к пятнице и полное истощение к выходным? Это знакомо многим. Но сохранять энергию на протяжении всей рабочей недели — реально.1. Основа бодрости — умный график снаФиксированное время подъема даже в выходные7-8 часов сна — не меньше, но и не больше, пересып также вреден, как и недосыпТемпература в спальне 18-20 градусов — идеально для выработки мелатонина2. Водный баланс как источник энергииСтакан воды сразу после пробуждения — запускает метаболизм1,5-2 литра в день небольшими порциямиПризнак обезвоживания: усталость и головная боль после обеда3. Правильное питаниеЗавтрак с белком и сложными углеводами: яйца + цельнозерновые тостыПерекусы каждые 3-4 часа: орехи, йогурт, фруктыОбед без тяжелых углеводов — причина послеобеденной сонливости4. Больше физической активностиУтренняя зарядка 10-15 минутПрогулка в обеденный перерыв 20-30 минутРастяжка каждый час за рабочим местом5. Управление фокусом внимания25 минут работы ? 5 минут отдыхаСначала — сложные задачи, пик продуктивности у большинства с 9 до 12 часов

