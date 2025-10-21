Как быть бодрым всю рабочую неделю: 5 рабочих советов

Усталость к среде, разбитость к пятнице и полное истощение к выходным? Это знакомо многим. Но сохранять энергию на протяжении всей рабочей недели — реально.

1. Основа бодрости — умный график сна

Фиксированное время подъема даже в выходные
7-8 часов сна — не меньше, но и не больше, пересып также вреден, как и недосып
Температура в спальне 18-20 градусов — идеально для выработки мелатонина

2. Водный баланс как источник энергии

Стакан воды сразу после пробуждения — запускает метаболизм
1,5-2 литра в день небольшими порциями
Признак обезвоживания: усталость и головная боль после обеда

3. Правильное питание

Завтрак с белком и сложными углеводами: яйца + цельнозерновые тосты
Перекусы каждые 3-4 часа: орехи, йогурт, фрукты
Обед без тяжелых углеводов — причина послеобеденной сонливости

4. Больше физической активности

Утренняя зарядка 10-15 минут
Прогулка в обеденный перерыв 20-30 минут
Растяжка каждый час за рабочим местом

5. Управление фокусом внимания

25 минут работы ? 5 минут отдыха
Сначала — сложные задачи, пик продуктивности у большинства с 9 до 12 часов

