Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

Лекарства от деменции не существует, но есть способы замедлить развитие этого заболевания. Об этом рассказал врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов в беседеСпециалист отметил, что деменция — это не одно заболевание, а несколько диагнозов, которые имеют схожее течение. Так, по его словам, при болезни Альцгеймера деменция возникает из-за нейродегенерации мозга, сосудистая деменция развивается на фоне сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Кроме того, очень похожие изменения в мозге происходят в глубокой старости.Врач добавил, что распознать вид деменции не всегда легко. По его словам, чаще всего встречается смешанная деменция, при которой одновременно появляются поражения мозга, типичные как для болезни Альцгеймера, так и для старческой деменции.Новоселов добавил, что не существует способа вылечить пациента или восстановить утраченные функции мозга. Тем не менее он отметил, что можно замедлить и даже предотвратить заболевание, если начать профилактику на фазе умственного снижения, которая предшествует деменции. Новоселов уточнил, что важную роль в этом вопросе играет поддержание здоровья сосудов.

