Врач предупредил о неочевидной опасности популярных обезболивающих
Врач уточнил, что пока нет конкретных данных о наиболее опасных обезболивающих, но повышенный риск отмечается у фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств (НПВП). По его словам, при бесконтрольном применении эти препараты могут вызвать хроническое поражение почек, которое постепенно нарушает их фильтрационную функцию. В запущенных случаях пациентам с этим заболеванием нужны гемодиализ или пересадка почки.
Резников добавил, что токсическое поражение почек обезболивающими зачастую выявляют на поздней стадии, так как сначала заболевание протекает бессимптомно. По его словам, люди, не подозревая о своем состоянии, продолжают пить обезболивающие от головной, зубной или суставной боли, тем самым ухудшая свое состояние.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий