Врач предупредил о неочевидной опасности популярных обезболивающих

Многие обезболивающие могут спровоцировать проблемы с почками, предупредил врач-нефролог Алексей Резников.Врач уточнил, что пока нет конкретных данных о наиболее опасных обезболивающих, но повышенный риск отмечается у фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств (НПВП). По его словам, при бесконтрольном применении эти препараты могут вызвать хроническое поражение почек, которое постепенно нарушает их фильтрационную функцию. В запущенных случаях пациентам с этим заболеванием нужны гемодиализ или пересадка почки.Резников добавил, что токсическое поражение почек обезболивающими зачастую выявляют на поздней стадии, так как сначала заболевание протекает бессимптомно. По его словам, люди, не подозревая о своем состоянии, продолжают пить обезболивающие от головной, зубной или суставной боли, тем самым ухудшая свое состояние.

