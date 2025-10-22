Хирург предупредил об опасностях ринопластики филлерами

Инъекционная ринопластика с использованием филлеров может привести к серьезным осложнениям, включая некроз тканей и необратимую потерю зрения. Об этом в беседе заявил ринохирург, пластический хирург Сергей Карпович.По словам эксперта, хотя процедура представляется многим быстрым и доступным решением для коррекции формы носа, она сопряжена со значительными рисками, которые часто недооцениваются пациентами. Как пояснил специалист, филлеры на основе гиалуроновой кислоты способны маскировать небольшую горбинку или незначительную асимметрию, но не могут радикально изменить форму носа.«Важным ограничением является то, что при выраженных особенностях нос лишь визуально увеличивается, сохраняя исходные пропорции. Со временем филлеры начинают мигрировать под воздействием мимики и гравитации, что приводит к потере четких контуров и появлению эффекта носа «картошкой», — предупредил врач.Особую опасность представляет анатомия носовой области, характеризующаяся интенсивным кровоснабжением и близостью к глазным артериям. Попадание препарата в сосуд может вызвать его закупорку, приводящую к некрозу тканей в течение нескольких часов. Наиболее критичным осложнением является проникновение филлера в глазную артерию, способное вызвать мгновенную и необратимую слепоту.Карпович отметил, что кажущаяся простота процедуры создает у пациентов ложное ощущение безопасности. Однако даже при отсутствии осложнений филлеры оставляют долгосрочные последствия в виде рубцов и фиброза тканей, что значительно усложняет проведение классической ринопластики в будущем. Пластический хирург подчеркнул, что достижение предсказуемого эстетического результата после инъекций становится крайне затруднительным из-за измененной структуры тканей.«Филлеры стоит применять только для точечной коррекции незначительных асимметрий после ранее проведенных операций при условии выполнения процедуры квалифицированным хирургом. Во всех остальных случаях инъекционная ринопластика представляет собой лишь временную маскировку проблем, а не их решение и может создать серьезные препятствия для дальнейшего хирургического вмешательства», — объяснил ринохирург.

