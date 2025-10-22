Врач рассказала о пользе гранатового сока для здоровья
По ее словам, гранат богат антиоксидантами, такими как полифенолы, которые защищают клетки от повреждений и снижают окислительный стресс. Регулярное употребление сока может помочь снизить давление, улучшить уровень холестерина и уменьшить воспаление в сосудах. Клетчатка в семенах граната способствует нормальной работе кишечника и росту полезных бактерий.
«Антиоксидантные соединения граната помогают снижать уровень хронического воспаления, что может быть полезно при метаболическом синдроме, ожирении и заболеваниях суставов», — добавила Гузман в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, некоторые исследования показали, что гранатовый сок может улучшить эректильную функцию, положительно влияя на кровообращение. Однако нутрициолог подчеркнула, что у граната есть противопоказания. Кислоты в нем могут вызвать обострение гастрита, язвы или рефлюкса.
Людям с диабетом следует быть осторожными из-за содержания фруктозы и глюкозы. Сок также может влиять на действие некоторых лекарств, изменяя активность печеночных ферментов. Также возможны аллергические реакции. Врач посоветовала употреблять не более 100–150 мл сока в день или съедать не более половины граната.
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов 21 октября рассказал о пользе хурмы для сердечно-сосудистой системы человека. Уточнялось, что она богата калием и магнием, которые необходимы для нормальной работы сердца. Кроме того, хурма содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и снижающие риск развития сердечных заболеваний.
