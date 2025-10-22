Россиян предостерегли от домашних методов исправления прикуса

Попытки самостоятельно исправить прикус в домашних условиях могут привести к серьезным последствиям, предупредила врач-ортодонт EUROKAPPA Academy Ксения Софроницкая.По словам врача, сегодня в соцсетях и на маркетплейсах часто рекламируют прозрачные капы для зубов. Такие изделия называют альтернативой профессиональным ортодонтическим системам, в сети также утверждают, что они обеспечивают «быстрое выравнивание без визита к врачу».«В действительности же последствия таких экспериментов могут быть серьезными: от повышенной чувствительности, ослабления корней и убыли костной ткани до хронических болей в челюсти и воспаления тканей пародонта», — предостерегла Софроницкая. Также неправильно подобранные капы грозят смещением челюстей и нарушением работы височно-нижнечелюстного сустава, что может приводить к щелчкам и головным болям и затруднять открывание рта.Софроницкая добавила, что крайне опасно самостоятельно подпиливать зубы — пилкой для ногтей или абразивными инструментами. «Даже минимальное снятие эмали может вызвать чувствительность и впоследствии привести к разрушению зуба. Кроме того, сточив зуб не там, где нужно, человек нарушает контакт между челюстями. Это приводит к изменению положения суставов и даже асимметрии лица», — заверила врач.

