Metro: Простой предмет мебели поможет оценить состояние здоровья

Врач пояснил, в чём суть теста: нужно подсчитать число полных переходов из положения сидя в стоячее и обратно, что вы способны выполнить за 60 секунд. Показатель дает возможность получения представления об общей физической выносливости человека и продуктивности работы базовых физиологических систем.
Для теста необходим устойчивый стул, который устанавливается спинкой к стене. Нужно сесть, поставив стопы на пол. Затем запустить таймер на одну минуту так, чтобы его было видно участнику или помощнику.
Дальше потребуется вставать со стула и снова садиться без помощи рук. Один полный цикл – это подъем и возвращение в исходное положение. Выполняется задание в течение минуты. Тест не стоит делать в состоянии нездоровья или переутомления.
Норматив различается в зависимости от возраста: для здоровых взрослых до 40 лет это около 40 повторов. Для людей среднего возраста – от 30 до 40, а у лиц старше 70 лет показатель составляет от 20 до 30.
