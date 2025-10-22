NM: дефицит гена, вызывающий ожирение, также защищает от сердечных заболеваний

Дефицит гена рецептора меланокортина 4 (MC4R) связан с ожирением у взрослых. Недавнее исследование показало, что этот же дефицит также приводит к неожиданным результатам, таким как снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижение уровня холестерина и триглицеридов. Эти результаты противоречат хорошо известной корреляции между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.Исследователи изучили генетические профили 7719 детей из когорты исследования «Генетика ожирения» (GOOS). Они выявили 316 пробандов (первых членов семьи, обратившихся к врачу по поводу генетического заболевания) и 144 взрослых члена семьи с ожирением, вызванным мутациями MC4R с потерей функции (LoF).Даже после поправки на вес у этих людей наблюдались лучшие показатели артериального давления и здоровья сердечно-сосудистой системы по сравнению с 336 728 контрольными лицами из Биобанка Великобритании.Каждый восьмой человек страдает ожирением. Известно, что набор веса вследствие переедания обусловлен сочетанием социальных, экологических и генетических факторов.Повышенное ожирение (накопление избыточного жира в организме) способствует развитию связанных с ожирением расстройств, таких как гипертония и дислипидемия. Последняя характеризуется повышением концентрации липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов и снижением уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), что в совокупности увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Исследования усвоения и переработки жиров в основном были сосредоточены на кишечнике и печени — двух основных органах, участвующих в липидном обмене. Однако изучение только этих органов не позволяет получить чёткую картину механизмов, посредством которых ожирение приводит к изменению уровня липидов.Последние данные подтверждают ключевую роль мозга в регуляции жирового обмена во всем организме. Этот контроль осуществляется центральной системой мозга, включающей рецептор MC4R. Хотя роль MC4R как ключевого компонента в регуляции массы тела, энергетического баланса и липидного обмена была изучена на мышах, его роль у человека остаётся неясной.Чтобы понять, как дефицит MC4R влияет на здоровье сердца и липидный профиль у взрослых, исследователи в этом исследовании применили трехэтапную стратегию.Первая часть включала клиническое исследование людей с тяжёлым ожирением, имеющих варианты MC4R, полученные в рамках исследования «Генетика ожирения». Исследователи секвенировали 7719 детей с тяжёлым ожирением в раннем возрасте.Изучая этих людей, команда смогла напрямую оценить влияние генетических дефектов на липидный и сердечно-сосудистый профили.Затем группа повторила исследование в британском Биобанке, на большой популяционной когорте из 336 728 контрольных лиц, чтобы подтвердить, что их выводы не были специфичны для клинической когорты.Наконец, они провели строго контролируемый клинический эксперимент, чтобы увидеть, как организм перерабатывает жир после приема жирной пищи.Они сравнили 11 человек с дефицитом MC4R с 15 тщательно подобранными добровольцами аналогичного возраста, пола, ИМТ и метаболического профиля. Для оценки метаболизма жиров они отслеживали маркеры жирных кислот и липопротеины, богатые триглицеридами.Результаты исследования показали, что у людей с дефицитом MC4R наблюдался более здоровый метаболический профиль по сравнению с другими людьми с ожирением и контрольной группой. У них наблюдались значительно лучшие показатели липидного профиля, артериального давления и сниженный риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на тяжёлое ожирение.Исследователи отмечают, что исследование определяет пути MC4R как новую возможную мишень для терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Препараты, имитирующие защитный эффект дефицита MC4R на липидный обмен, могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в более широких группах населения, обеспечивая преимущества, не зависящие от потери веса.

