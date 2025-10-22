Болезнь Альцгеймера можно предсказать по генетическому анализу

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции. Известная с 1906 года, наряду с другими состояниями, относящимися к деменции, она преследует ученых и причиняет опустошение миллионам пациентов и их семьям. По мере того, как они работают, ученые также изучают, как деменцию можно прогнозировать, а также лечить.У каждого человека, у которого диагностирована форма заболевания, часы тикают, поскольку болезнь медленно гасит свет и отбрасывает эти воспоминания в забвение, в том числе воспоминания их близких. В настоящее время нет лекарства от деменции, и любые методы лечения, используемые в настоящее время, менее чем эффективны против волны трагедии, вызванной болезнью.Однако что, если бы существовал способ предсказать деменцию до появления симптомов? Поступая таким образом, те, кто подвергается наибольшему риску, могли бы принять меры для снижения своего риска и, возможно, получить дополнительный месяц, дополнительную неделю или даже дополнительный день здравомыслия? Это больше, чем просто желание, это может стать возможным благодаря работе одного из многих исследований."Ученые разработали новый метод прогнозирования болезни Альцгеймера еще до того, как она разовьется. В частности они разработали основанный на ДНК метод, который предсказывает чей-то риск болезни Альцгеймера в зависимости от того, какие варианты у него есть. Изучая циркулирующий протеом здоровых людей с очень высоким и низким наследственным риском, исследователи определили новые биомаркеры нейрокогнитивных заболеваний", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Каковы основные симптомы болезни Альцгеймера?• Забывание о недавних разговорах или событиях• Забывание названий мест и предметов• Трудности подбора правильного слова• Повторение вопросов• Демонстрация недальновидности или неспособность найти его труднее принимать решения• Нерешительность попробовать что-то новое• Забывание о недавних разговорах или событиях• Забывание названий мест и предметов• Трудности подбора правильного слова• Повторение вопросов• Демонстрация недальновидности или неспособность найти его труднее принимать решения• Нерешительность попробовать что-то новоеПо мере развития болезни эти симптомы будут усиливаться, и появятся другие, которые усложнят жизнь и приведут к тому, что пациенту потребуется все больше и больше ухода.

