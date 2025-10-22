Плохая физическая функция после 65 лет связана с больным сердцем в будущем

Статистика показывает, что болезни сердца более опасны, чем рак. В результате ученые ищут способы его лечения, предотвращения и прогнозирования. Физические функции могут играть значительную роль.На жизненном этапе, когда человек старше 65 лет, особенно важна физическая функция. Исследователи изучали, как физическая функция может повлиять на риск развития распространенных форм сердечных заболеваний."Физическая функция не то же самое, что физическая подготовка. Физическая функция измеряется с помощью таких факторов, как скорость ходьбы, равновесие и сила ног. Именно эти и другие барометры использовались исследователями для своих выводов. У кого были низкие показатели физической функции, на 47 процентов больше шансов испытать хотя бы одно сердечно-сосудистое заболевание в течение жизни по сравнению с теми, у кого были высокие показатели физической функции", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя специально для МедикФорум.Кроме того, у людей со средними показателями физической активности вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в течение того же периода была на 25% выше.Было обнаружено, что связь между физической функцией и риском сердечных заболеваний сохраняется после того, как были учтены традиционные факторы риска сердечных заболеваний, такие как возраст, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.Заболевания сердца могут возникать по-разному, но наиболее распространенным является ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая возникает, когда жировые отложения накапливаются в коронарной артерии сердца, процесс, известный как атеросклероз.

