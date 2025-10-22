Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне
По данным ведомства, ежедневно в стране регистрируется порядка 700 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом
"Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне", – отмечается в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам эпидсезона 2025–2026 годов. Поэтому вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений. В первую очередь для детей, пожилых, беременных, пациентам с хроническими заболеваниями.
К настоящему времени в России уже сделали прививку более 41,8 миллиона граждан — это 28,3% населения страны.
