Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне

В России отмечается динамика к росту числа заболевших и госпитализированных от гриппа и ОРВИ, несмотря на это, заболеваемость находится на сезонном уровне, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.По данным ведомства, ежедневно в стране регистрируется порядка 700 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом"Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне", – отмечается в сообщении.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам эпидсезона 2025–2026 годов. Поэтому вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений. В первую очередь для детей, пожилых, беременных, пациентам с хроническими заболеваниями.К настоящему времени в России уже сделали прививку более 41,8 миллиона граждан — это 28,3% населения страны.

