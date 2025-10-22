Кровь стала густой: Какую еду необходимо убрать, объяснили врачи

Делает кровь более вязкой обезвоживание, а также повышенное потоотделение при жаре или физических нагрузках. В ряде случаев изменение вязкости связано с патологиями, предупредили врачи.В нормальных условиях кровь остается жидкой, но, например, при травме мгновенно образуется сгусток, помогающий остановить кровотечение. Кроме того, утром, натощак, кровь немного гуще, чем после еды или воды.Иногда проблема возникает при сахарном диабете, вирусных и бактериальных инфекциях, аутоиммунных патологиях. Кроме того, с густой кровью связаны такие угрожающие состояния, как тромбоз, инфаркт или инсульт.На что нужно обратить внимание в первую очередь, объяснил гематолог, терапевт высшей категории Олег Кузнецов.Чаще всего пациенты с повышенной вязкостью крови обращаются с жалобами на внезапную слабость и головную боль. Иногда это сопровождается головокружением. Второй признак - онемение или покалывание в пальцах. Еще одно тревожное проявление связано с учащенным сердцебиением, передает "Доктор Питер" со ссылкой на врача.При подозрении на нарушение свертываемости или повышенную вязкость крови нужно как можно быстрее обратиться к врачу, не занимаясь самолечением, подчеркнул специалист.Токсиколог, профессор Михаил Кутушов посветовал в первую очередь убрать из рациона сахар - если анализы выявили повышенную густоту крови. Также он призвал быть аккуратнее с употреблением гречки, бананов, блюд из картофеля. При этом рекомендуется сделать акцент на еду, в которой содержится таурин, например, на морепродукты. Возможно, в организме не хватает белка.При любом изменении диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом.

