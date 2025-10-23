Диетолог дал советы по хранению орехов

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, как правильно хранить орехи.Эксперт отметил, что все орехи отличаются по составу макро- и микроэлементов, но при этом являются ценным источником жиров, полиненасыщенных жирных кислот и белка. Он подчеркнул, что эти жиры служат структурным элементом организма и участвуют в выработке множества гормонов. При этом основная их особенность — высокая калорийность: 1 г жиров содержит около 9 ккал, а 100 г орехов — 600–700 ккал.Диетолог посоветовал употреблять орехи умеренно, небольшими порциями, обязательно учитывая их калорийность в общем дневном рационе. Он привел пример, что некоторые люди за просмотром фильма могут съесть полкило орехов — а это около 5–6 тыс. ккал, что сопоставимо с дневной нормой для мужчины и женщины вместе.Специалист добавил, что орехи могут быть полезным, но калорийным перекусом, а потому важно не превышать рекомендуемую дозу.Он также напомнил, что при хранении орехов главными врагами являются свет и влага: солнечные лучи окисляют жиры, а сырость может привести к появлению плесени и паразитов. Поэтому хранить орехи нужно в сухом и темном месте.Накануне Пристанский назвал мифом негативное влияние орехов на холестерин. По его словам, количество так называемого вредного холестерина больше связано с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров, пишет RT.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки