Врачи перечислили симптомы диабета у ребенка

Специалисты отмечают, что главная проблема при диабете у детей — слишком поздняя диагностика.По данным экспертов, почти половина детей поступают в больницы уже в тяжелом состоянии с кетоацидозом. Родители и даже педиатры часто не распознают первые симптомы — 98% родителей признались, что не знали тревожных признаков, сообщает Здоровье MailЧтобы это изменить, врачи предлагают запомнить формулу: «Пьет? Писает? Похудел? Проверьте сахар в крови». Эти простые вопросы помогают заметить ключевые симптомы — жажду, частое мочеиспускание и потерю веса при хорошем аппетите. При наличии хотя бы одного признака рекомендуется сразу проверить уровень глюкозы.Плакаты с этой формулой уже направлены в шесть пилотных регионов и размещены в поликлиниках, больницах, школах и детсадах. Организаторы контролируют, чтобы они реально работали.Кроме просветительской кампании, специалисты обсуждают обеспечение детей системами мониторинга глюкозы и создание единого цифрового сервиса для врачей, куда будут стекаться данные устройств.Эксперты также отмечают важность поддержки семей: большую роль играет база знаний для родителей и особенно — личные истории людей, которые много лет живут с диабетом, создают семьи и ведут полноценную жизнь.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки