Жители столицы стали злоупотреблять назальными спреями, что представляет серьёзную угрозу для их здоровья
Москва лидирует по количеству проданных назальных спреев. На каждые 10 тысяч жителей столицы приходится 18,5 тысяч упаковок, то есть в среднем каждый москвич покупает два спрея в год, пишет Baza. Сысоева предупредила, что регулярное применение сосудосуживающих препаратов может нанести серьезный вред здоровью.
Врач объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что через 5-7 дней постоянного использования развивается привыкание: слизистая оболочка перестает функционировать самостоятельно, и без капель дышать становится невозможно. Это состояние называется медикаментозным ринитом, при котором слизистая оболочка отекает, сохнет, появляются микротрещины и кровотечения.
Чтобы избежать зависимости, Сысоева советует постепенно уменьшать дозу и время использования спреев, а также восстанавливать слизистую оболочку с помощью солевых растворов и противовоспалительных средств. При серьезных проблемах может потребоваться помощь отоларинголога или даже операция.
«Не используйте сосудосуживающие препараты дольше недели», — подытожила врач.
