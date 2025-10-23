Ученые объяснили, как вентиляция спальни влияет на качество сна

Качество сна имеет далеко идущие последствия для нашего здоровья: различные факторы приводят к нарушениям сна и, следовательно, также вредят ему. Вентиляция спальни, как один из этих факторов, по-видимому, играет более важную роль, чем считалось ранее.Исследователи из Университета Васэда, Датского технического университета, Шанхайского университета Цзяотун и Образовательного альянса Беркли в Сингапуре провели исследование влияния вентиляции спальни на сон. Результаты опубликованы в журнале Science and Technology for the Built Environment.Доказано, что качество и продолжительность сна оказывают значительное влияние на общее самочувствие и когнитивные способности, а нарушения сна или его недостаток могут способствовать развитию различных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, ожирение и рак, объясняют исследователи.В то же время на сон влияют многочисленные факторы, такие как температура в спальне, шум и источники света. Эксперты изучили роль качества воздуха в этом отношении, основываясь на анализе предыдущих исследований.Основное внимание было уделено влиянию недостаточной вентиляции на сон и тому, какая интенсивность вентиляции необходима для поддержания качества воздуха в спальнях, не ухудшающего качество сна, по словам исследовательской группы.Индикатор качества воздуха – концентрация углекислого газа, которую исследователи рассматривали как косвенный индикатор интенсивности вентиляции, а не как загрязняющее вещество.Группа проанализировала в общей сложности 17 исследований и на основании полученных данных пришла к выводу, что низкая вентиляция и концентрация углекислого газа 1000 ppm могут негативно влиять на качество сна.Чтобы избежать нарушений сна, в качестве меры предосторожности рекомендуется поддерживать концентрацию углекислого газа не более 800 ppm. Однако для этого необходимо, чтобы скорость воздухообмена на человека в спальне составляла около восьми литров в секунду, что как минимум вдвое превышает значение, предписанное многими действующими жилищными стандартами.«Наши результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время предписанная минимальная интенсивность вентиляции для жилых зданий может приводить к недостаточной вентиляции спальни и, следовательно, к нарушениям сна», – подчеркивает автор исследования Мидзудзё Акимото из Университета Васэда.Целевое значение от 800 до 1000 ppm потребует переоценки требований к вентиляции в строительных нормах и создаст новую проблему для жилищной отрасли и производителей вентиляционных систем. Акимото подчеркивает важность баланса между энергоэффективностью и здоровьем человека.«Это исследование не только предоставляет более репрезентативные данные, но и открывает новые перспективы. Оно предлагает многомерную оценку влияния вентиляции на различные параметры сна, различает интервенционные и поперечные исследования, а также учитывает показатели выбросов углекислого газа во время сна, характерные для конкретной популяции», — заключает автор исследования.В целом, можно сделать вывод, что недостаточная вентиляция спальни может оказывать долгосрочное влияние на качество сна, и что текущие рекомендации относительно минимальной интенсивности вентиляции, по-видимому, не могут гарантировать адекватную вентиляцию спальни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки