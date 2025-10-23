Ученые объяснили, как вентиляция спальни влияет на качество сна
Исследователи из Университета Васэда, Датского технического университета, Шанхайского университета Цзяотун и Образовательного альянса Беркли в Сингапуре провели исследование влияния вентиляции спальни на сон. Результаты опубликованы в журнале Science and Technology for the Built Environment.
Доказано, что качество и продолжительность сна оказывают значительное влияние на общее самочувствие и когнитивные способности, а нарушения сна или его недостаток могут способствовать развитию различных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, ожирение и рак, объясняют исследователи.
В то же время на сон влияют многочисленные факторы, такие как температура в спальне, шум и источники света. Эксперты изучили роль качества воздуха в этом отношении, основываясь на анализе предыдущих исследований.
Основное внимание было уделено влиянию недостаточной вентиляции на сон и тому, какая интенсивность вентиляции необходима для поддержания качества воздуха в спальнях, не ухудшающего качество сна, по словам исследовательской группы.
Индикатор качества воздуха – концентрация углекислого газа, которую исследователи рассматривали как косвенный индикатор интенсивности вентиляции, а не как загрязняющее вещество.
Группа проанализировала в общей сложности 17 исследований и на основании полученных данных пришла к выводу, что низкая вентиляция и концентрация углекислого газа 1000 ppm могут негативно влиять на качество сна.
Чтобы избежать нарушений сна, в качестве меры предосторожности рекомендуется поддерживать концентрацию углекислого газа не более 800 ppm. Однако для этого необходимо, чтобы скорость воздухообмена на человека в спальне составляла около восьми литров в секунду, что как минимум вдвое превышает значение, предписанное многими действующими жилищными стандартами.
«Наши результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время предписанная минимальная интенсивность вентиляции для жилых зданий может приводить к недостаточной вентиляции спальни и, следовательно, к нарушениям сна», – подчеркивает автор исследования Мидзудзё Акимото из Университета Васэда.
Целевое значение от 800 до 1000 ppm потребует переоценки требований к вентиляции в строительных нормах и создаст новую проблему для жилищной отрасли и производителей вентиляционных систем. Акимото подчеркивает важность баланса между энергоэффективностью и здоровьем человека.
«Это исследование не только предоставляет более репрезентативные данные, но и открывает новые перспективы. Оно предлагает многомерную оценку влияния вентиляции на различные параметры сна, различает интервенционные и поперечные исследования, а также учитывает показатели выбросов углекислого газа во время сна, характерные для конкретной популяции», — заключает автор исследования.
В целом, можно сделать вывод, что недостаточная вентиляция спальни может оказывать долгосрочное влияние на качество сна, и что текущие рекомендации относительно минимальной интенсивности вентиляции, по-видимому, не могут гарантировать адекватную вентиляцию спальни.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий