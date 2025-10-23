Прикус и бессонница: есть ли связь и как решить проблему

В ритме больших городов сон становится настоящей роскошью. Мы живем в потоке задач, эмоций и амбиций, и именно ночью нервная система получает шанс перезагрузиться. Поэтому неудивительно, что сегодня все увлечены различными трекерами и ритуалами для сна. Но иногда причина недосыпания или даже бессонницы очевиднее, чем кажется. В чем она заключается, рассказала научный исследователь, биофизик, технолог, инновационный предприниматель Полина Белозерова.Как нарушения прикуса связаны с бессонницейМногие будут удивлены: качество сна зависит не только от образа жизни, но и от того, как устроены ваши челюсти.«Представьте: у вас идеальный режим, спорт, правильное питание — но верхняя челюсть узкая или деформированная. В таком случае язык просто не может занять свое здоровое положение на небе — места не хватает. Ночью он заваливается назад, перекрывает дыхательные пути — и вот уже появляются храп и апноэ. Сон прерывается десятки раз, глубокие фазы укорачиваются, и ни один модный гаджет это не исправит, потому что причина заложена в самой анатомии», — поясняет наш эксперт.Бывают случаи, когда нижняя челюсть смещена назад — это так называемый дистальный прикус. В этом случае внешне лицо становится «выпуклым», появляется второй подбородок, даже если нет лишнего веса. Полина:«Но куда важнее другое: задвинутая назад челюсть механически пережимает дыхательные пути. В мозг поступает меньше кислорода, тело не уходит в глубокие стадии сна, а значит, не восстанавливается. В итоге человек вроде бы делает все правильно, но просыпается разбитым».Как работа челюстных мышц влияет на качество снаДаже небольшой перекос челюстей — всего в миллиметр — вызывает в теле асимметрию до сантиметра. Так действует закон рычага, и это, в свою очередь, влияет на работу мышц и суставов. Организм пытается компенсировать дисбаланс, и на восстановление остается меньше ресурсов. Специалист:«По этой причине многие просыпаются с ощущением зажатости в лице или шее. Ночью напряжение нередко „сбрасывается“ в виде бруксизма — скрежета зубами. Большинство людей считает, что эта особенность возникает исключительно из-за стресса, но в действительности нервное напряжение лишь усиливает мышечный зажим, вызванный неправильным прикусом».Так складывается замкнутый круг: узкая челюсть — апноэ — хроническое недосыпание — стресс — еще большее сжатие челюстей — усугубление бессонницы. Вегетативная нервная система работает на пределе, и тело разучивается расслабляться. Так появляется стойкая бессонница, даже если у вас идеальный режим и здоровые привычки.Что делать, чтобы улучшить качество снаК сожалению, многие, узнав о связи прикуса и здоровья, сразу ставят брекеты или элайнеры без детальной диагностики. Но эти системы перемещают не только зубы — они меняют форму костей черепа. Если лечение проводится неправильно, челюсти могут стать еще уже и занять положение, при котором дыхание и циркуляция ликвора нарушаются. Сегодня это частая проблема, из-за которой сон только ухудшается.«Но есть и хорошие новости. При правильной стратегии все меняется. Функциональные аппараты, такие как аппарат Планаса, сразу выводят челюсти в физиологическое положение. Они размыкают мышечный зажим, освобождают дыхательные пути, возвращают языку пространство на небе. Организм перестает быть зажатым, и нервная система получает сигнал: „можно расслабиться“. Пациенты часто говорят, что впервые за много лет спят по-настоящему глубоко», — рассказывает наш эксперт.По словам Полины, она и сама проходила лечение, и в первый месяц спала по 13 часов в сутки — настолько ее организм нуждался в качественном восстановлении, словно наверстывая упущенное за десятилетия. О том, как проходила эта работа, рассказал реабилитолог, нейропсихолог Артем Сергеев.«Когда мы начали работать с Полиной, ее тело находилось в состоянии постоянного износа. Реакции напоминали организм человека, который несколько лет подряд не спал как положено: сбитая вегетатика, хроническая астения, несмотря на молодость и здоровый образ жизни. В стандартных случаях моя задача как врача — снять острое состояние и постепенно вывести пациента к стабильному. Но здесь все было иначе», — поделился специалист.В результате, спустя два года комплексного лечения, Полина имеет 2 часа глубокого сна за ночь вместо 20 минут и хронической гипоксии. Для нервной системы это фундаментальная разница, а для жизни — новый уровень энергии и возможностей.Таким образом, нарушения в строении челюстно-лицевой системы способны годами мешать полноценному дыханию во сне, провоцировать мышечные зажимы и не давать нервной системе полностью восстановиться. К решению проблемы нужно подходить комплексно. Устранение глубинной причины не только возвращает способность крепко спать, но и запускает глобальные положительные изменения в организме: нормализуется работа нервной системы, повышается энергия и улучшается общее качество жизни.

