Врач рассказал, как сохранить пользу овощей при готовке и заморозке
Что касается приготовления, сообщает "Волгоградская правда.ру", то максимально сохранить все полезные свойства овощей и фруктов помогает приготовление на пару, тушение или запекание. А вот жареные овощи вряд ли принесут какую-либо пользу. Даже наоборот – они приводят к образованию канцерогенов.
Для сохранения вкуса и полезных веществ овощей, важно их также правильно замораживать. Для этого используется шоковая заморозка – технология, при которой продукты подвергаются мощным потокам холодного воздуха, что позволяет сохранить в целости клетки овощей и фруктов.
