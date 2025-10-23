Врач рассказал, как сохранить пользу овощей при готовке и заморозке

Осенью многие граждане стараются запастись овощами на зиму. Однако делать это следует правильно. Врач-диетолог Надежда Студенкова рассказала, как сохранять пользу продуктов при готовке и замораживании.Что касается приготовления, сообщает "Волгоградская правда.ру", то максимально сохранить все полезные свойства овощей и фруктов помогает приготовление на пару, тушение или запекание. А вот жареные овощи вряд ли принесут какую-либо пользу. Даже наоборот – они приводят к образованию канцерогенов.Для сохранения вкуса и полезных веществ овощей, важно их также правильно замораживать. Для этого используется шоковая заморозка – технология, при которой продукты подвергаются мощным потокам холодного воздуха, что позволяет сохранить в целости клетки овощей и фруктов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки