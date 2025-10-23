Нарколог развеял главные мифы об алкоголе

Алкоголь высокого качества опасен для здоровья и в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть даже вреднее, так как выпиваются в больших количества. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.«Это один из самых опасных мифов. Любой алкоголь, независимо от его стоимости, является психоактивным веществом с доказанным токсическим и канцерогенным эффектом. Дорогой алкоголь может реже вызывать тяжелое похмелье из-за высокой степени очистки от сивушных масел, но его основное действующее вещество — этанол — одинаково вредно для клеток мозга, печени, сердечно-сосудистой и нервной систем», — сказал Исаев.Что касается укрепления здоровья с помощью алкоголя, добавил он, многочисленные масштабные исследования, в том числе опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet, опровергли теорию о пользе малых доз.Гораздо проще и безопаснее получать антиоксиданты из других безопасных продуктов: винограда, черники, орехов, отметил врач.Вред алкоголя определяется не только крепостью, но и количеством выпитого, обратил внимание Исаев. Так как слабоалкогольные напитки пьются легче и чаще, то в результате в организм может поступить даже больше чистого этанола, чем при употреблении крепкого напитка, сообщил нарколог.Говоря о передаче алкоголизма по наследству, он заявил, что такого гена не существует. По наследству могут передаваться особенности работы организма, которые становятся биологической предрасположенностью к развитию зависимости.«Поэтому генетика — лишь фактор риска. Ребенок из семьи, где есть случаи алкоголизма, при условии правильного воспитания, информированности и здоровой социальной среды может никогда не столкнуться с этой проблемой. И наоборот, человек без семейной истории зависимостей может стать алкоголиком под влиянием окружения, стресса и регулярного употребления», — заключил Исаев.

