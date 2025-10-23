Чернослив: польза и вред для организма

Чернослив — сушеная слива — сухофрукт, который можно назвать суперфудом для здоровья. В нем много клетчатки, помогающей желудочно-кишечному тракту, а также витаминов, поддерживающих состояние костей, сердца и сосудов. «Лента.ру» рассказывает, чем еще полезен чернослив, кому его стоит есть, а кому — точно нужно от него воздержаться.Чернослив: калорийность и составЧернослив — это высушенные особым способом плоды сливы. В 100 граммах чернослива содержится 241 калория, 2,3 грамма белка, 0,7 грамма жира, 57,5 грамма углеводов.При достаточно высокой калорийности этот сухофрукт — кладезь витаминов и микроэлементов. В него входят:витамин С — поддерживает иммунитет, выступает антиоксидантом, усиливает борьбу с окислительным стрессом, со свободными радикалами, восстанавливает клетки;витамин В6 — успокаивает, нормализует состояние нервной системы;витамин К — отвечает за формирование костей и за поддержание здоровой плотности костной ткани;клетчатка — помогает пищеварению, избавляет от запоров;калий — нормализует артериальное давление;натрий — полезен для пищеварения, помогает регулировать давление;магний — ключевой микроэлемент для здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем;фосфор — помогает в формировании и укреплении костной ткани;кверцетин — обладает противовоспалительным действием, улучшает когнитивные способности;каротин — сохраняет здоровье глаз;железо — поддерживает кроветворение и многие другие функции организма.«Чернослив, привычный нам всем с детства продукт, можно назвать суперфудом: в небольшой горсти мы получаем и минералы, и витамины, и пищевые волокна», — отметил в разговоре с «Лентой.ру» доктор естественных наук, руководитель «Центра технологий здоровья» Игорь Берлинский.Польза чернослива для организмаПищеварениеЧернослив чаще всего вводят в рацион как сухофрукт, способный наладить работу кишечника.«Чернослив известен, прежде всего, как средство от запоров. Это возможно благодаря высокому содержанию клетчатки. Также он содержит послабляющие компоненты — например, сорбитол — натуральное соединение со слабительным эффектом. Благодаря черносливу отходы пищеварения лучше продвигаются по кишечнику, органические кислоты, которые входят в состав сухофрукта, стимулируют кишечник к опорожнению», — отметила в беседе главный врач, ведущий гастроэнтеролог, диетолог Международного медицинского центра «Он клиник» Алла Пономарева.В 100 граммах чернослива — 25 % суточной нормы клетчаткиИсследования подтверждают, что употребление около 50 граммов этого сухофрукта в день на протяжении нескольких недель помогает улучшить регулярность стула. Однако важно соблюдать меру, чтобы не вызвать диарею.Сердце и сосудыВысокое содержание калия в черносливе помогает контролировать артериальное давление и снижает вероятность возникновения болезней сердца и сосудов. Полифенолы в его составе укрепляют сосудистые стенки, повышая их эластичность. А антиоксиданты и клетчатка способствуют снижению уровня холестерина.Чернослив не заменяет лекарства, но служит хорошим дополнением к рациону сердечника, разумеется, только после консультации с врачомИммунитетПрисутствующий в сухофрукте витамин C укрепляет защитные силы организма, помогает противостоять вирусным и бактериальным инфекциям, что важно в холодное время года.Костная системаДля здоровья костей чернослив полезен благодаря витамину K, участвующему в их построении и укреплении. Кальций в составе продукта служит профилактикой остеопороза — заболевания, при котором кости становятся хрупкими.Энергия и тонусЖелезо, содержащееся в черносливе, улучшает кроветворение и предотвращает развитие анемии, способствует повышению уровня энергии и снижению усталости. В этом также участвуют витамины группы B и магний.Нервная системаВитамин B6 и магний в составе чернослива благотворно влияют на работу нервной системы, эмоциональное состояние и снизить риск депрессии.Польза чернослива для женщинЧернослив — сухофрукт, который особенно любим женщинами. Во время беременности, когда нежелательно употреблять лекарственные слабительные, чернослив может прийти на помощь в решении проблем со стулом.Кроме того, железо, содержащееся в черносливе, менструации.Чернослив полезен и во время менопаузы. В этот период и после него снижается плотность костной ткани, и возрастает риск остеопороза. Чернослив содержит витамин К, который играют значительную роль в усвоении кальция и здоровье костей.Польза чернослива для мужчинЧернослив — источник витамина C, а также витаминов группы B и антиоксидантов, которые важны для здоровья простаты. Регулярное употребление этого сухофрукта, богатого клетчаткой и полезными соединениями, способствует снижению рисков воспалительных процессов в этом органе.Вред черносливаВ черносливе содержится много сахара, поэтому сухофруктом не следует злоупотреблять людям с сахарным диабетом и лишним весом. Чрезмерное употребление может обострить состояние людей, страдающих хроническими болезнями ЖКТ (гастрит, язва). По словам Игоря Берлинского, лучше воздержаться от чернослива или значительно ограничить его потребление людям:со склонностью к расстройствам желудка или при синдроме раздраженного кишечника — чернослив может усилить дискомфорт;с желчнокаменной болезнью — чернослив стимулирует выделение желчи;c сахарным диабетом и ожирением — чернослив достаточно калориен и может вызвать скачок уровня сахара в крови.Сколько чернослива можно есть в день«100 граммов — максимальная норма потребления чернослива в день, но людям, у которых повышенный сахар в крови и диабет, стоит дополнительно проконсультироваться с врачом», — отметила Алла Пономарева.5-6 ягод в день — оптимальное количество чернослива для здорового человека. Этого достаточно для того, чтобы утолить чувство голода«Норма потребления рассчитывается только с учетом меню человека и имеющихся противопоказаний», — подчеркнула гастроэнтеролог.Как выбрать черносливПри выборе чернослива стоит ориентироваться на его внешний вид. Качественный чернослив имеет матовую поверхность темного, почти черного цвета — на него и нужно обратить внимание. Такие ягоды упругие на ощупь: при нажатии слегка проминаются, но затем возвращают форму.Предпочтение лучше отдать черносливу с косточкой, так как в нем сохраняется больше соков и полезных веществСледует избегать чернослива с неестественным глянцевым блеском и ярко-коричневым оттенком. Такой вид часто говорит об обработке маслом, глицерином или консервантами для придания привлекательного товарного вида. Ягоды не должны быть липкими, не должны оставлять жирные следы на руках. Также не стоит покупать чернослив, если от него исходит запах бензина или гари — это признак нарушений технологии сушки.Как мыть черносливЕсли планируете сразу же съесть чернослив, после покупки его необходимо промыть. Ягоды с косточкой можно ненадолго замочить в теплой воде, а затем ополоснуть под проточной водой.Бескосточковый чернослив нужно мыть особенно тщательно, чтобы удалить пыль и грязь не только снаружи, но и изнутри.Как хранить черносливХранить чернослив нужно в немытом виде — в сухом и прохладном месте, лучше в холщовом мешочке, чтобы ягоды могли проветриваться. Лежать так в шкафу чернослив может пару месяцев.

