Эндокринолог назвал последствия нехватки йода в организме

Эндокринолог Андрей Тимофеев рассказал, чем чреват дефицит йода в организме.Специалист подчеркнул, что недостаток йода может привести к снижению когнитивных способностей, развитию зоба и сбоям в обмене веществ.По словам Тимофеева, йод играет ключевую роль в работе щитовидной железы, участвуя в выработке гормонов, регулирующих обмен веществ, рост и развитие организма. Эти гормоны влияют на работу сердца, мозга и других органов, а также поддерживают клеточные процессы внутри самой железы.Эксперты отмечают, что дефицит йода может долгое время оставаться незаметным, но его последствия серьезны. У детей он приводит к снижению когнитивных способностей, а у взрослых повышает риск развития зоба и нарушений обмена веществ. Особенно опасна нехватка йода для беременных.По словам специалистов, точных анализов для оценки индивидуального уровня йода не существует. Диагностика проводится на уровне населения по данным о концентрации йода в моче у школьников. В России дефицит йода распространен, поскольку большинство жителей потребляют его меньше нормы.Врачи рекомендуют для профилактики использовать йодированную соль — это простой и безопасный способ поддерживать необходимый уровень микроэлемента. А вот бесконтрольный прием БАДов с йодом может быть опасен из-за непредсказуемой дозировки и риска передозировки. Решение о приеме препаратов с йодом следует принимать только после консультации с эндокринологом.

