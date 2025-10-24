Раскрыты главные принципы здорового завтрака осенью и зимой

Врач-терапевт Дебора Ли рассказала, как правильный завтрак может помочь справиться со снижением уровня энергии.Главными принципами здорового завтрака осенью и зимой Ли назвала питательность и сбалансированность. По ее мнению, первый прием пищи не должен быть слишком легким. Она рекомендовала съедать утром 20-30 процентов от общей суточной калорийности рациона. «Это составляет 500-750 килокалорий для мужчин и 400-600 для женщин», — уточнила она.Также врач напомнила, что завтрак обязательно должен включать в себя белки и углеводы. Первые снабжают организм энергией, а вторые дают чувство сытости. При этом от сладостей и хлопьев с сахаром Ли призвала отказаться, так как спустя час после такой трапезы появятся голод и усталость.Врач добавила, что имеет значение и время первого приема пищи. По ее словам, последние исследования показали, что привычка завтракать до девяти часов утра снижает риск деменции.

