Обнаружен простой способ снизить риск развития деменции

Регулярное прослушивание музыки в пожилом возрасте может заметно замедлить когнитивное старение. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монаша, проанализировав данные более чем 10,8 тысячи человек старше 70 лет.Ученые сравнили музыкальные привычки участников и состояние их когнитивного здоровья. Те, кто постоянно слушали музыку, имели на 39 процентов более низкий риск развития деменции и на 17 процентов меньше когнитивных нарушений. Игра на музыкальных инструментах также показала выраженный эффект: снижение риска развития деменции составило 35 процентов. Наилучшие показатели были у тех, кто совмещал прослушивание и игру, — минус 33 процента к рискам.Авторы отмечают, что причинно-следственная связь пока не доказана, однако музыка может стать доступной стратегией поддержки мозга в старшем возрасте. Это особенно важно на фоне мировой тенденции старения населения и роста числа возрастных нейродегенеративных заболеваний. Учитывая отсутствие эффективного лечения деменции, специалисты призывают уделять больше внимания немедикаментозным методам сохранения когнитивного здоровья, таким как музыка, умственная активность, социальные связи и регулярная физическая нагрузка.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки