Определено лучшее время для первой чашки кофе

Терапевт Дебора Ли рекомендовала пить первую чашку кофе не раньше чем через 45 минут после пробуждения.Врач подчеркнула, что чашка кофе, выпитая сразу после подъема, не навредит здоровью, но и бодрящего эффекта от нее не будет. Она пояснила, что по утрам уровень кортизола достигает максимума, это запускает реакцию «бей или беги» и позволяет быстро выполнять определенные действия. Однако если в этот момент выпить кофе, то, по словам Ли, есть риск стать нервным и перевозбужденным.Лучшим моментом для употребления кофе она назвала время, когда уровень кортизола начинает снижаться. Это происходит через 30-45 минут после пробуждения.Кроме того, врач предупредила, что чашка кофе, особенно после бессонной ночи, может спровоцировать скачок сахара в крови. Это, в свою очередь, может вызвать еще больший упадок сил и настроения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки