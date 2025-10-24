Комбинация препаратов увеличила эффективность терапии рака
Палбоциклиб, применяемый при лечении рака груди, блокирует белки CDK4 и CDK6, ответственные за деление клеток. Однако часть опухолей выживает за счет перестройки обмена веществ — в частности, усиленного использования глутамина. Телагленастат, ингибитор фермента глутаминазы, предотвращает эту адаптацию, «лишая» клетки источника энергии и мешая их выживанию.
Эксперименты на клеточных культурах и животных моделях показали, что совместное применение двух препаратов замедляет рост опухоли и снижает риск рецидива. По словам профессора Марты Касканте, автора исследования, такой подход может стать основой для новых персонализированных схем терапии колоректального рака.
