Невролог дала важные советы при головных болях

Одна из самых распространенных жалоб в виде головной боли может быть сигналом для обращения к врачу. Об этом сообщила врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Шаповалова.По словам эксперта, наиболее часто встречаются два типа головной боли: боль напряжения и мигрень. Они имеют схожие симптомы, но принципиальные различия. Головная боль напряжения ощущается как монотонное давление, словно на голове находится тугой шлем или обруч. Она часто возникает с двух сторон, интенсивность варьируется от слабой до умеренной и обычно не мешает повседневным делам, но вызывает усталость. Частыми причинами являются стресс, длительное пребывание в одной позе (например, за компьютером или за рулем), тревога и недосыпание.Мигрень, в отличие от головной боли напряжения, характеризуется пульсирующей болью, которая часто локализуется на одной стороне головы. Она усиливается при физической активности и может сопровождаться тошнотой, рвотой, а также повышенной чувствительностью к свету, звукам и запахам.«Интенсивность боли мешает выполнять повседневные дела, снижает качество жизни. Длится приступ от нескольких часов до трех суток», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».Уточняется, что некоторые симптомы, сопровождающие головную боль, могут указывать на серьезные заболевания, такие как инсульт, менингит или аневризма. В таких случаях необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Врач подчеркнула, что, если головная боль возникает внезапно, сопровождается высокой интенсивностью, онемением конечностей, нарушением речи, зрения, спутанностью сознания, высокой температурой или судорогами, нужно срочно обратиться к специалисту.При обычной головной боли можно облегчить состояние, создав тишину и покой: уйти в темную, тихую, хорошо проветренную комнату и попытаться поспать. Также полезно прикладывать прохладную влажную салфетку на лоб и виски, делать легкий массаж висков, кожи головы, шеи и плеч. Травяные чаи, такие как с мятой, ромашкой или мелиссой, тоже оказывают успокаивающее действие.Если боль сильная, можно принять безрецептурные обезболивающие препараты, такие как ибупрофен или парацетамол, но важно не злоупотреблять ими, чтобы избежать развития абузусной головной боли — трудной в лечении формы, возникающей из-за частого применения обезболивающих.Врач отметила, что головная боль может быть вызвана множеством факторов, от простых (обезвоживание, голод, стресс) до более серьезных заболеваний (мигрень, инфекции, проблемы с позвоночником, рак). Очень важно различать первичную головную боль (например, мигрень или боль напряжения) и вторичную, которая может быть симптомом серьезной патологии.«Прислушивайтесь к своему телу, не игнорируйте «тревожные звонки» и не занимайтесь самолечением, если головная боль стала вашим частым спутником. Обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину и подобрать эффективное лечение», — заключила невролог.Эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников 19 октября сообщила о причинах головной боли у подростков. Уточнялось, что это может быть вызвано напряжением и спазмом мышц головы, шеи и плеч. Симптомы, по его словам, усиливаются при длительном статическом положении, неправильной осанке и работе за компьютером.

