Россиян предупредили об угрожающих здоровью блюдах в ресторанах

В последние годы наблюдается тенденция к употреблению мяса с неполной прожаркой, включая стейки, бифштексы, котлеты, а также блюд из сырой рыбы, однако такой подход к гастрономии не всегда является безопасным. Об этом рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.Врач рассказал, что недостаточно термически обработанное мясо степени Medium и Medium Rare может содержать патогенные микроорганизмы, такие как Кампилобактер. Они обычно обитают в кишечнике крупного рогатого скота, но после его гибели мигрируют в мышечные ткани, а оттуда попадают в организм человека.«Инфицирование Кампилобактериозом может привести к развитию кампилобактериоза, характеризующегося широким спектром клинических проявлений, включая артрит, миокардит, энтероколит, менингит и даже спонтанный аборт у беременных. Следует отметить, что при соблюдении условий глубокой заморозки и тщательной термической обработки, Кампилобактер и другие патогены, как правило, уничтожаются. Однако даже в этом случае сохраняется определенный риск», — предупредил эксперт.Также Умнов рассказал, что в говядине и телятине могут присутствовать гельминты, такие как бычий цепень. По его словам, тениаринхоз, вызванный этим паразитом, приводит к дефициту питательных веществ, общему ухудшению состояния здоровья и развитию ряда симптомов, включая раздражительность, бессонницу, повышенную утомляемость, головные боли, тахикардию, гипотонию, аллергические реакции, дискомфорт в области эпигастрия, рвоту, метеоризм, диарею и голодные боли.«В меню некоторых ресторанов присутствуют блюда из сырого мяса, такие как тартар, строганина из мороженой оленины и карпаччо из говядины. Недостаточный санитарный контроль может привести к наличию в мясе личинок бычьего или свиного цепня, они, как уже было сказано выше могут быстро мигрировать в различные органы человека, включая мозг, вызывая серьезные поражения. Сырое мясо также может привести к заражению сальмонеллезом или кампилобактериозом, что может вызвать тяжёлые отравления, обезвоживание и даже летальный исход», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

