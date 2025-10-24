Может ли клубника помочь предотвратить диабет? Новое исследование показало многообещающие результаты у взрослых с предди

Ежедневное употребление сублимированной клубники может стать простой и эффективной диетической стратегией для улучшения антиоксидантной защиты, снижения уровня сахара в крови и уменьшения воспаления у взрослых с преддиабетом. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале AntioxidantsУченые из Университета Невады в Лас-Вегасе провели рандомизированное контролируемое исследование с участием 25 взрослых, у которых был диагностирован преддиабет. В течение 12 недель одна группа участников ежедневно получала 32 грамма порошка сублимированной клубники (FDS), что эквивалентно примерно 2,5 порциям свежих ягод. Другая группа находилась на контроле без клубники.Сублимированная клубника — это продукт, полученный методом сублимационной сушки, при котором из замороженной ягоды удаляется вода, минуя жидкую фазу. Это позволяет сохранить до 95% питательных веществ, витаминов, антиоксидантов и вкуса свежей клубники. Такой продукт имеет длительный срок хранения, удобен в использовании и часто перемалывается в порошок, который легко добавлять в смузи, йогурты или выпечку.Исследование показало значительные улучшения в группе, потреблявшей клубничный порошок:Снижение уровня глюкозы натощак: зафиксировано заметное улучшение гликемического контроля.Усиление антиоксидантной защиты: значительно повысился уровень ключевых антиоксидантов, таких как супероксиддисмутаза, глутатион и ?-каротин.Снижение сосудистого воспаления: наблюдалось уменьшение маркеров воспаления — молекул ICAM и VCAM, которые играют роль в развитии атеросклероза.Преддиабет является критическим состоянием, которое характеризуется повышенным уровнем сахара в крови и высоким риском развития диабета 2 типа. Окислительный стресс и воспаление усугубляют это состояние.Включение сублимированной клубники в ежедневный рацион может стать доступным и вкусным способом поддержать здоровье и снизить риски, связанные с преддиабетом. Однако ученые отмечают, что для подтверждения этих результатов необходимы более масштабные исследования.

