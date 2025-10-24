Укол от стресса и переживаний: будет ли эффективна японская вакцина от тревожности

Исследователи из Японии разрабатывают инновационное средство против тревожности и стресса (PA-915). Всего одна доза позволит людям оставаться спокойными в течение двух месяцев. Предполагается выпускать препарат в виде капель и инъекций, при этом заявлено, что формула не будет вызывать привыкания и побочных эффектов. Пока испытания инновационной инъекции продолжаются, выясняли у эксперта, насколько эффективной она может быть в борьбе с тревогой и депрессией.Существующие методикиПо словам врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, поскольку дисбаланс медиаторов мозга может приводить к психическим расстройствам, ученые всегда искали способ воздействия на них. Уже сейчас известно немало средств, которые влияют на различные медиаторные системы мозга, среди них:нейролептики;антидепрессанты;противотревожные средства.«Они разрушают часть медиаторов, отвечающих за тревогу и стресс, запуская катаболизм, либо влияют на рецепторы, через которые медиаторы воздействуют на нейроны в мозге. Те же антидепрессанты справляются со своей задачей, но у них есть побочные эффекты. И они не излечивают человека полностью, а лишь заглушают симптомы, как и противотревожные препараты», — пояснил Крючков.А новейшая разработка японских ученых в этой области позволит не только воздействовать на нужные медиаторы и нейроны, но и заранее блокировать их, предположил эксперт.«Инъекция способствует генерации специфических антител, которые блокируют рецепторы и медиаторы, отвечающие за тревогу и стресс. Это главный механизм такой вакцины: если рецептор будет закрыт, то беспокойству неоткуда будет возникнуть. Однако надо понимать, что существует гематоэнцефалический барьер нервной системы, который препятствует свободному проникновению компонентов антител, что осложняет действие вакцины», — пояснил Крючков.Возможная результативностьНа текущий момент вакцина проходит клинические испытания на животных и показывает хорошую результативность. Однако на людях она может работать иначе, отметил спикер:«Одинаковых моделей депрессии или генерализованных тревожных расстройств у животных и людей нет. Поэтому положительные результаты воздействия вакцины, которые наблюдались у животных, могут не повториться на людях. Поэтому пока не стоит возлагать больших надежд на вакцинацию. Даже если препарат покажет эффективность на людях, нет гарантии, что это будет панацеей от тревоги и стресса».Это будет нескороТак как вакцина сейчас находится на стадии клинических испытаний, в продажу ее введут нескоро, уверен специалист.«Даже при очень быстром проведении исследований и длительных наблюдениях введение любого препарата на фармацевтический рынок происходит последовательно, за несколько фаз, которые нельзя исключать. На это может уйти от 7 до 10 лет. Но если на каком-то из этапов будет принято решение о прекращении или о модификации формулы, то процесс растянется на неопределенный срок», — сказал Крючков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки