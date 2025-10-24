Онколог Воробьев: «общие» симптомы, которые могут сигнализировать о 5 типах рака

У каждого второго человека в какой-то момент жизни разовьется рак. Хотя это ужасающая перспектива, возможность получить быстрый диагноз может увеличить ваши шансы на успешную борьбу с болезнью. Вот «общие» признаки, которые могут указывать на пять типов рака.Ежегодно диагностируется около миллионы случаев рака матки или эндометрия. Эти цифры делают гинекологический рак четвертым наиболее распространенным типом рака у женщин. Врач-онколог Андрей Воробьев объясняет предупреждающие знаки.Мрачная реальность рака заключается в том, что любой может заболеть этим страшным заболеванием.Однако способность быстро обнаруживать рак может стать первым шагом в правильном направлении.«Путь, который проходят больные раком, начинается с постановки диагноза, и чем раньше будет обнаружен гинекологический рак, тем лучше прогноз», - говорит Воробьев.Поскольку знание признаков является ключевым в этом процессе, эксперт поделился «общими» симптомами шести типов рака, включая:ЯичниковШейки маткиМаткиВагинальныйВульвыОсновываясь на расположении этих раковых образований, контрольные признаки также появятся в репродуктивной системе.«Общие» симптомы:Боль в области тазаАномальные вагинальные кровотечения или выделенияВздутие живота или боли в животеКровь в мочеВагинальный зудУплотнения или болезненность в области гениталий или вокруг нихБоль во время или после сексаЧрезмерные позывы к мочеиспусканиюПоскольку ранняя диагностика может стать ключом к выздоровлению, онколог советует «поговорить с врачом», если вы обеспокоены.«Хотя эти виды рака разные и по-разному влияют на людей, некоторые из них могут иметь схожие симптомы. Важно помнить, что они не всегда являются симптомами рака и часто могут быть связаны с рядом других менее серьезных заболеваний или инфекций».

