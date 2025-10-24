Онколог Воробьев: «общие» симптомы, которые могут сигнализировать о 5 типах рака
Ежегодно диагностируется около миллионы случаев рака матки или эндометрия. Эти цифры делают гинекологический рак четвертым наиболее распространенным типом рака у женщин. Врач-онколог Андрей Воробьев объясняет предупреждающие знаки.
Мрачная реальность рака заключается в том, что любой может заболеть этим страшным заболеванием.
Однако способность быстро обнаруживать рак может стать первым шагом в правильном направлении.
«Путь, который проходят больные раком, начинается с постановки диагноза, и чем раньше будет обнаружен гинекологический рак, тем лучше прогноз», - говорит Воробьев.
Поскольку знание признаков является ключевым в этом процессе, эксперт поделился «общими» симптомами шести типов рака, включая:
Яичников
Шейки матки
Матки
Вагинальный
Вульвы
Основываясь на расположении этих раковых образований, контрольные признаки также появятся в репродуктивной системе.
«Общие» симптомы:
Боль в области таза
Аномальные вагинальные кровотечения или выделения
Вздутие живота или боли в животе
Кровь в моче
Вагинальный зуд
Уплотнения или болезненность в области гениталий или вокруг них
Боль во время или после секса
Чрезмерные позывы к мочеиспусканию
Поскольку ранняя диагностика может стать ключом к выздоровлению, онколог советует «поговорить с врачом», если вы обеспокоены.
«Хотя эти виды рака разные и по-разному влияют на людей, некоторые из них могут иметь схожие симптомы. Важно помнить, что они не всегда являются симптомами рака и часто могут быть связаны с рядом других менее серьезных заболеваний или инфекций».
