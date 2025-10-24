Ежедневные прогулки могут спасти от смерти пациентов после инсульта

Восстановление после инсульта — долгий и ответственный процесс, требующий серьезной корректировки своего образа жизни. Ученые предложили таким пациентам очень простой и доступный способ продлить себе жизнь. Главное — не лениться.В исследовании Университета Калгари приняли участие 895 добровольцев, которые перенесли инсульт. Средний возраст составил 72 года. Данные участников сравнивались с показателями 97,8 тысячи человек, у которых никогда не было инсульта. Ученые сосредоточились на оценке ежедневной физической активности участников и смертности от всех причин в обеих группах.Добровольцы заполняли анкеты, в которых подробно сообщали о своих ежедневных физнагрузках, к которым относились не только ходьба, бег, езда на велосипеде и силовые тренировки, но и занятия садоводством. Наблюдения за участниками велись около 4,5 лет. За этот период в группе добровольцев, перенесших инсульт, скончались 15% человек, которые уделяли физической активности минимум полчаса в день. Среди тех, кто перенес инсульт, но вел менее подвижный образ жизни, умерли 33% участников. В контрольной группе среди физически активных людей смертность составила 4%, в то время как у более инертных — 8%.После корректировки полученных данных ученые выяснили, что у пациентов после инсульта, которые гуляют или занимаются другой физической активностью не менее 3-4 часов в неделю, риск смерти от любых причин на 54% ниже по сравнению с людьми с тем же анамнезом, которые этого не делают. Примечательно, что наибольшее снижение смертности исследователи обнаружили в группе участников моложе 75 лет. Минимальный уровень ежедневной физической активности увеличивал их шансы прожить дольше на 80%.«Наши результаты показывают, что физическая активность может снизить долгосрочную смертность от любой причины у выживших после инсульта. Мы особенно подчеркиваем этот факт для более молодых пациентов, поскольку они могут получить огромную пользу для здоровья, прогуливаясь всего тридцать минут в день», — сообщили авторы исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки