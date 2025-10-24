Киви, ржаной хлеб и минеральная вода: ученые назвали продукты для борьбы с запорами

Ученые из Королевского колледжа Лондона впервые представили научно обоснованные диетические рекомендации для облегчения хронических запоров. Согласно исследованию, эффективными продуктами оказались киви, ржаной хлеб и вода с высоким содержанием минералов. Также помочь могут добавки с клетчаткой подорожника, определенные пробиотики и оксид магния.В отличие от этих стратегий, традиционные советы, такие как общая «диета с высоким содержанием клетчатки» или прием слабительного сенны, не имеют убедительных доказательств своей эффективности. Новые рекомендации, одобренные Британской диетической ассоциацией, призваны изменить подход медиков к лечению этого распространенного заболевания.Руководство основано на тщательном анализе данных более 75 клинических исследований. Как отметила ведущий автор работы, доктор Эйрини Димиди, впервые стало понятно, какие диетические подходы действительно работают, что позволит пациентам лучше контролировать свои симптомы.Эксперты подчеркивают, что, несмотря на прогресс, качество многих существующих исследований остается низким. Необходимы дальнейшие научные изыскания, но уже сейчас эти рекомендации дают медикам и их пациентам действенные инструменты для улучшения качества жизни с помощью питания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки