Расстройство желудка и не только: что будет, если вы станете пить грибной кофе каждый день
Желудочно-кишечные расстройства. Ежедневное употребление грибного кофе может привести к тошноте, вздутию живота или диарее. Запоры встречаются реже, но тоже возможны.
Непереносимость кофеина. В грибном кофе кофеина меньше, чем в обычном, но он всё равно может вызвать симптомы, связанные с этим веществом. Это головные боли, тревога, беспокойство.
Нарушение сна. Если пить грибной кофе в конце дня, это может нарушить сон.
Учащённое сердцебиение или головокружение. У некоторых людей потребление грибного кофе вызвать головокружение или учащённый пульс. Ещё вы можете столкнуться с перевозбуждением, особенно если пьёте кофе натощак.
Аллергические реакции. Грибы могут вызвать аллергию.
Лекарственное взаимодействие. Грибы рейши могут влиять на свёртываемость крови, повышать риск кровотечения при сочетании с антикоагулянтами. Экстракт кордицепса военного снижает уровень сахара в крови, мешает действию лекарств от диабета.
Проблемы с почками. В грибах чага очень много оксалатов. Их чрезмерное употребление может со временем повысить риск образования камней в почках, в редких случаях приводит к развитию оксалатной невропатии (заболевания почек).
Проблемы с печенью. Слишком большое количество кофе с грибами рейши может вызвать перегрузку печени. Особенно если пить его вместе с алкоголем.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий